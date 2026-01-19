Haberler

Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Tokat il genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile kent merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Belediyenin ve kara yollarının ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Tokat il genelinde kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Belediye ve kara yolları ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
