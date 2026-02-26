Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Yeşilyurt'ta kar kalınlığı 5 ile 25 santimetre arasında değişirken, Başçiftlik'te 10 santimetreye kadar yükseltdi. Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu bildirildi.
Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı sonrası Yeşilyurt ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştı.
Başçiftlik ilçesinde ise kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek kesimler ile Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 70 santimetreyi buldu.
Belediye ve İlçe Özel İdare ekipleri, ilçe merkezi ile köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.
Artova ilçesinde de kar yağışı sürüyor.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan