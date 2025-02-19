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Tokat'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor

Tokat'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor
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Tokat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, karayolu ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Sürücülere olumsuz hava koşulları hakkında uyarılar yapılıyor.

Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kara yollarında araçların yolda kaldığı öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücülere, kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara yönelik uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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