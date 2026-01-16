Tokat'ta kar nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Tokat'ta kar nedeniyle 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından Erbaa ilçesinde 9, Reşadiye ve Niksar ilçelerinde 5'er, Sulusaray ilçesinde 1 olmak üzere 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.