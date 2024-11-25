Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde korkutan patlama

 Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici

Son depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
20 ilde daha okullar tatil edildi

20 ilde daha okullar tatil edildi

Tokat'ta Kapanan 100 Köy Yolu Yeniden Ulaşımı Açıldı

Tokat'ta Kapanan 100 Köy Yolu Yeniden Ulaşımı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 100 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. 50 kişilik ekip, kent genelinde aralıksız çalışmalara devam ediyor.

Tokat'ta kapanan 100 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Kent genelinde önceki gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı gün boyunca aralıklarla devam etti.

Kar yağışı sebebiyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan 100 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonrasında ulaşıma açıldı.

50 kişiden oluşan İl Özel İdaresi ekiplerinin kent genelindeki çalışması aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
img

Erdoğan, mahkemedeki o sözleri affetmedi
img

İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu özür diledi
img

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çankırı okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çankırı'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tunceli okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tunceli'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Trabzon okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Trabzon'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Elazığ okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Elazığ'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Sakarya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Sakarya'a kul yok mu (Valilik Açıklaması)? Mersin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Mersin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tokat okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tokat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Giresun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Giresun'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Artvin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Bayburt okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Bayburt'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Yozgat okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Yozgat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.