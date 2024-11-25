Tokat'ta Kapanan 100 Köy Yolu Yeniden Ulaşımı Açıldı

Tokat'ta kapanan 100 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Kent genelinde önceki gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı gün boyunca aralıklarla devam etti.

Kar yağışı sebebiyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan 100 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonrasında ulaşıma açıldı.

50 kişiden oluşan İl Özel İdaresi ekiplerinin kent genelindeki çalışması aralıksız sürüyor.