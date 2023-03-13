Tokat'ta kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Eraslan (58) yönetimindeki 60 RD 119 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Gürçeşme kavşağında Bahadır Er (62) idaresindeki 55 AGD 363 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Bahadır Er ve Bülent Erbil yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel