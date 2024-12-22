Tokat'ta Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcular yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Erhan İ. idaresindeki 60 AEE 665 plakalı kamyonet, Fatih Mahallesi Dazya yolunda devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Atakan K.ve Hasan S. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Atakan K. ve Hasan S. ilk müdahalenin ardından Tokat'taki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel