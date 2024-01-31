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Tokat'ta kamyona çarpan cipin sürücüsü yaralandı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada, kamyona çarpan cipin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kamyona çarpan cipin sürücüsü Halil Alperen Yüksel, yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Alperen Yüksel yönetimindeki 34 HYL 643 plakalı cip, İbrahim Duman yönetimindeki 60 ABZ 981 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile cip sürücüsü araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Yüksel, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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