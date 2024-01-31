Tokat'ta kamyona çarpan cipin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Alperen Yüksel yönetimindeki 34 HYL 643 plakalı cip, İbrahim Duman yönetimindeki 60 ABZ 981 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile cip sürücüsü araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Yüksel, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel