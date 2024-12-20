Tokat'ta Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Eden Uzman Çavuş İçin Tören Düzenlendi

Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Ferman Karasakal için tören yapıldı.

Dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Karasakal'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak belediyeye ait cenaze nakil aracıyla İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Burada askerlerin omzuna alınan Karasakal'ın cenazesi, tören alanına getirildi. Tören ve duanın ardından Karasakal'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

Karasakal'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.