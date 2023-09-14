Tokat'ta kaldırımda bulunan şüpheli cisim kontrollü olarak patlatıldı
Tokat'ın Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan Toptancılar Sitesi'nde kaldırımda şüpheli bir cisim bulunması üzerine güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından cisim kontrollü bir şekilde patlatıldı. İncelenmek üzere emniyete götürülen cismin konfeti patlatma düzeneği olduğu tahmin ediliyor.
Tokat'ta kaldırımda bulunan şüpheli cisim, kontrollü olarak patlatıldı.
Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan Toptancılar Sitesi'nde vatandaşlar, kaldırımda şüpheli bir cisim görünce 112'ye ihbarda bulundu.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha ekiplerince yapılan incelemenin ardından cismin patlatılmasına karar verildi. Etrafını araç lastikleriyle kapatarak etki alanının azaltılması ve çevrenin boşaltılmasının ardından cisim fünye ile patlatıldı.
Konfeti patlatma düzeneği olduğu tahmin edilen cisim, incelenmek üzere emniyete götürüldü.