Tokat'ta kaldırımda bulunan şüpheli cisim kontrollü olarak patlatıldı

Tokat'ın Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan Toptancılar Sitesi'nde kaldırımda şüpheli bir cisim bulunması üzerine güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından cisim kontrollü bir şekilde patlatıldı. İncelenmek üzere emniyete götürülen cismin konfeti patlatma düzeneği olduğu tahmin ediliyor.