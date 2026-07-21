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Ambulans helikopter, 14 yaşındaki hasta için havalandı

Ambulans helikopter, 14 yaşındaki hasta için havalandı
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Tokat'ta kafa travması geçiren 14 yaşındaki kız çocuğu, ileri düzey yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

TOKAT'ta geçirdiği kafa travması sonrası hastanede tedavi altına alınan 14 yaşındaki kız çocuğu, ileri düzey yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Geçirdiği kafa travması nedeniyle Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğunun tedavi ve takibi bir süre burada sürdürüldü. Hastanın ileri düzey yoğun bakım tedavisine gereksinim duyması üzerine Ankara'ya sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından Tokat'a yönlendirilen ambulans helikopter genel durumu kritik olan hastayı alarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanın tedavisine Ankara'da devam edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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