Haberler

Tokat'ta "Sanat Günleri Filografi ve Rölyef" sergisi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediyesi'nin düzenlediği 'Sanat Günleri Filografi ve Rölyef' sergisi, BELMEK kursiyerlerinin eserleriyle sanatseverlerle buluştu. Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, sergide 250 eserin yer aldığını belirtti.

Tokat Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) bünyesinde kadınlar tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı "Sanat Günleri Filografi ve Rölyef" sergisi açıldı.

BELMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan "Sanat Günleri Filografi ve Rölyef" sergisi, Tokat Belediyesi Şehir Müzesi'nde düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına katılan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, eserler hakkında bilgi aldı.

Sergide Yazıcıoğlu'na, babası Vali Recep Yazıcıoğlu ile eşi Elif Berrak ve oğlu Recep Yankı Yazıcıoğlu'nun rölyefleri hediye edildi.

Yazıcıoğlu, sergide yaklaşık 250 eser bulunduğunu söyledi.

BELMEK'te takdire şayan güzel sanatsal faaliyetler icra edildiğini anlatan Yazıcıoğlu, "Burası sanatsal, kültürel faaliyetler icra edilirken bir taraftan da hanımefendilerin deşarj olma, sosyalleşme yeri oldu. BELMEK'lerde üretilen birçok kıymetli eseri sizden satın alarak Ankara'da belli başlı kurum amirlerine, bakanlara, üst düzey bürokratlara takdim ediyoruz. Tokat'ı tanıtmak adına da anlamlı oluyor. Sizin elinizden çıkan kıymetli eserleri vermek, onlarla da buluşturmak benim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sergi, 7 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

