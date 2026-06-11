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Tokat'ta kadın polisler "kadın ve farkındalık" konulu seminere katıldı

Tokat'ta kadın polisler 'kadın ve farkındalık' konulu seminere katıldı
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Tokat'ta görev yapan kadın polisler, üniversite tarafından düzenlenen 'kadın ve farkındalık' seminerinde sağlık, stres yönetimi ve zihin-beden bağlantısı konularında eğitim aldı.

Tokat'ta görev yapan kadın polisler, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "kadın ve farkındalık" konulu seminerine katıldı.

" Sağlık, Hukuk ve İyi Oluş Perspektifinden: Kadın ve Farkındalık" semineri, Tıp Fakültesi Vasfi Diren Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kadın sağlığından meme kanseri farkındalığına, üreme sağlığından psikolojik iyi oluşa kadar birçok önemli konunun ele alındığı seminere konuşmacı olarak öğretim üyeleri Ece Zengin, Nagihan Yıldız Çeltek, Vasviye Eroğlu, Tuğba Dağdeviren ve araştırma görevlisi Derya İrem Kürkoğlu katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Eroğlu, "Kadın Sağlığını Geliştirmede Zihin-Beden Bağlantısı ve Otonom Sinir Sisteminin Yeri" başlıklı eğitim verdi.

Etkinliğe, Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan çok sayıda kadın polis katıldı. Katılımcılar, özellikle zihin ve beden arasındaki ilişkinin kadın sağlığı üzerindeki etkileri, stresin otonom sinir sistemi üzerindeki sonuçları ve vagus sinirinin sağlık üzerindeki rolüne ilişkin bilgiler aldı.

Eğitimde, kadınların günlük yaşamda uygulayabilecekleri nefes egzersizleri, beden farkındalığı çalışmaları ve parasempatik sinir sistemini destekleyen yöntemler anlatıldı. Vagus sinirinin aktive edilmesinin stres yönetimi, duygusal denge, uyku kalitesi ve genel iyilik hali üzerindeki olumlu etkileri katılımcılarla paylaşıldı. Uygulamalı bölümde kadın polisler, kısa nefes ve farkındalık egzersizlerine aktif olarak katıldı.

Yoğun ve stresli çalışma koşullarında görev yapan kadın polislerin, özellikle stres yönetimi ve sinir sistemi dengesi konularına yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.

Program sonunda katılımcılar, kadın sağlığını bütüncül bir yaklaşımla ele alan bu tür eğitimlerin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlik, kadınların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini desteklemeye yönelik farkındalık çalışmalarına katkı sağlaması açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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