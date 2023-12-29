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Tokat'ta Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: 686 Litre İçki Ele Geçirildi

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TOKAT'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda 686 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

TOKAT'ta yılbaşı önce jandarmanın düzenlediği operasyonda 686 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı istihbarı bilgiler doğrultusunda yılbaşı öncesi Turhal ve Zile ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 686 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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