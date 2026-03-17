Tokat'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Tokat'ın Almus ilçesinde kaçakçılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, zanlıların yerlerinde ve araçlarında kaçak tütün ve malzeme ele geçirdi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Almus ilçesinde 2 kişinin kaçak tütün ve tütün ürünleri ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Ekipler, zanlıların iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yaptıkları aramada 2 bin 429 dolu, 5 bin 23 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 13 kilogram açık kıyılmış tütün ve paketler halinde 13,5 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonda F.Ö. ve C.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
