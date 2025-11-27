Tokat'ta Kaçak Kazı Yapan 3 Zanlı Gözaltına Alındı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların kazı malzemelerine el konuldu.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda C.Ç, E.Ç. ve M.K'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel