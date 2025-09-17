Tokat'ta İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Tokat'ta İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulup şiirlerin okunduğu programda konuşan Vali Abdullah Köklü, okul bahçelerini yeniden şenlendiren cıvıl cıvıl seslerle yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın sevincinin yaşandığını söyledi.

Eğitimin bir medeniyetin kaderini çizen, bir milletin ruhunu şekillendiren en kutlu yolculuk olduğunu vurgulayan Köklü, şöyle devam etti:

"Hedefimiz sadece bilgiyi aktarmak değil, bilimin ışığında aklını kullanan, öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı insanların yetişmesini sağlamaktır. Bunun en önemli adımı ilköğretimde atılıyor. Bir çocuğun zihnine ekilen ilk harf, kalbine dokunan ilk vatan sevgisi gelecekte yaşanacak o ulu çınarın en temel köklerini oluşturuyor. Bu sıralarda atılan sağlam temeller evlatlarımızın ömür boyu sarsılmadan ayakta kalmasını sağlayacaktır. O sebeple ilköğretimde verilen, yapılan her türlü eğitim çok büyük önem arz etmektedir. Fedakar öğretmenlerimiz, sizler bir sanatkar sabrıyla bu ülkenin geleceğini dokuyan, yolumuzu aydınlatan birer meşalesiniz. Emeğiniz her türlü takdirin üzerinde. İnşallah eğitim seviyemizi daha da yukarılara, daha da yükseklere hep beraber çıkaracağız."

Öğrencilerden kendilerini geliştirmelerini ve öz güvenlerini yükseltmelerini isteyen Köklü, şunları kaydetti:

"Velilerimiz, evlatlarınıza vereceğiniz destek ve okullarımıza kuracağımız omuz omuza işbirliği bu yolda en büyük gücümüz olacak. Onun için sizlerin de öğrencilerimize gerekli alakayı göstermeleri okul idarelerimizle birlikte okulu geliştirmek için fedakarca çalışmalarınızı devam ettirmenizi bekliyoruz. Geçmişte yaptığınız fedakar çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Mülki idare amirinin gururu olan Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu'nda bu eğitim öğretim yılını da açmanın memnuniyetiyle beraber haftamızın hayırlara vesile olmasını, 2025-2026 eğitim öğretim yılında birlikte çok daha iyi başarılara imza atmamızı temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından Vali Köklü ve beraberindekiler, okul bahçesine öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Ardından sınıfları ziyaret eden Köklü, öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Programa CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ile veliler katıldı.