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Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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Tokat-Turhal kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

D.N. (37) idaresindeki 60 AIA 858 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık köyü yakınlarında M.D. (65) yönetimindeki 34 ZZ 8738 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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