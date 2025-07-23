Tokat'ta İki Kuzenin Cansız Bedeni Bulundu

Tokat'ta İki Kuzenin Cansız Bedeni Bulundu
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Zafer ve Dilek Ateş'in Kelkit Çayı'nda cansız bedenlerinin bulunması üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde eve dönmeyince ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu kuzenlerden Zafer Ateş'in (24) ardından Dilek Ateş'in (22) de Kelkit Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyü yakınlarında Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Öğleden sonra evden ayrılan Zafer Ateş ve amcasının kızı Dilek Ateş'ten bir süre haber alamayan aileleri, durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Ekipler, 2 kuzenin bulunması için çalışma başlattı. Gece yarısından sonra saat 00.30 sıralarında iki kuzenin bulunduğu otomobil, jandarma ekipleri tarafından Kelkit Çayı kenarında terk edilmiş halde bulundu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada Zafer ve Dilek Ateş'in kıyafetleri, eşyaları ve alkol şişeleri bulundu.

DİLEK'İN CANSIZ BEDENİ 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuzenlerin Kelkit Çayı'na girmiş olabileceği ihtimali üzerine bölgede çalışma başlattı. Bir süre sonra AFAD'a bağlı dalgıçlar, otomobilin yaklaşık 20 metre uzağında Zafer Ateş'in suda cansız bedenini buldu. İncelemenin ardından Zafer Ateş'in cansız bedeni, Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Ekiplerin yaptığı çalışmada bugün saat 13.00 sıralarında Dilek Ateş'in de cansız bedenine ulaşıldı. Otomobilin bulunduğu noktaya yaklaşık 3 kilometre mesafede Amasya sınırında sudan çıkarılan Dilek Ateş'in cenazesi morga kaldırıldı. Dilek Ateş'in kaybolduktan sonra suda sürüklendiği ihtimali üzerinde duruluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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