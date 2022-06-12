İki köyde etkili olan dolu ekili alanlara zarar verdi - Haberler

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İki köyde etkili olan dolu ekili alanlara zarar verdi

AA - Güncel
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Tokat'ta dolu, iki köyü beyaza bürüdü.

Tokat'ta dolu, iki köyü beyaza bürüdü.

Merkeze bağlı Avlunlar ve Efeköy köylerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Dolu, köylerdeki ekili alanlar ile ev ve araçlara zarar verdi.

Yollarda sellerin oluştuğu, etrafın beyaza büründüğü anlar ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan köyleri ziyaret ederek çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AA / Güncel

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