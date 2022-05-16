Tokat'ta iki kişinin silahla yaralanması kameralara yansıdı - Haberler

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Tokat'ta iki kişinin silahla yaralanması kameralara yansıdı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta iki kişinin silahla yaralanması kameralara yansıdı

Tokat'ta bir kişinin otogarda karısı ile kendi erkek kardeşini tabancayla yaralama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

TOKAT (AA) - Tokat'ta bir kişinin otogarda karısı ile kendi erkek kardeşini tabancayla yaralama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tokat Otobüs Terminali bahçesinde dün Müslüm B'nin (38), karısı İlfer (25) ve kardeşi Sabri B'yi (30) yaraladığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli Müslüm B'nin karısına ve kardeşine ateş açma anı ve vatandaşların yaralılara müdahalesi yer alıyor.

Karısı İlfer ve kardeşi Sabri B'nin, Artova ilçesine bağlı Taşpınar köyüne çobanlık yapmak için geleceğini öğrenen Müslüm B, Tokat Otobüs Terminali'nin bahçesinde beklemeye başlamış, üç çocuğunun annesi ile kardeşinin otogardan çıktığını görünce tabancayla ateş açmıştı.

Yaralanan İlfer B. ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne, Sabri B. de Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Olayın ardından kaçan Müslüm B, polis ekiplerince Behzat Üçgen Kavşağı'nda yakalanmış, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Müslüm, Tokat, Güncel, Haberler

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