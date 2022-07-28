Tokat'ta Hint keneviri operasyonunda 2 kişi yakalandı Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 84 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 84 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başçiftlik İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, Dağüstü köyünde iki şahsın kenevir ektiği bilgisine ulaştı. Ekipler düzenledikleri operasyonda tarlada 84 kök Hint keneviri buldu. İki kişi jandarma ekiplerince gözaltına aldı. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Başçiftlik Hisarcık Tokat Güncel Haberler

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