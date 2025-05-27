Tokat'ta Heyelan: D-100 Karayolu Tek Yönlü Ulaşıma Kapandı

Tokat'ta Heyelan: D-100 Karayolu Tek Yönlü Ulaşıma Kapandı
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle D-100 kara yolunun Sivas-Tokat istikametinde ulaşım tek yönlü olarak kapandı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı ancak yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

1) TOKAT'TA HEYELAN; D-100 KARA YOLU TEK YÖNLÜ ULAŞIMA KAPANDI

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle D-100 kara yolunun Sivas- Tokat istikameti tek yönlü ulaşıma kapandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Reşadiye ilçesi Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Bir anda yola akan balçıkla D-100 kara yolunun Sivas-Tokat istikameti ulaşıma kapandı. Dağdan kopan toprak parçalarının yağmurla balçığa dönüştüğü yolda, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Heyelan sırasında can kaybı veya yaralanma olmadı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbarla olay yerine jandarma ve iş makineleri sevk edildi. Yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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