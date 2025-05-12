Tokat'ta Hafif Ticari Araç Kazası: 3 Yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde savrulan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tokat'tın Niksar ilçesinde savrulan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
İ.N.A. idaresindeki 60 ADE 648 plakalı hafif ticari araç, Çimenözü köyü yakınlarında savruldu.
Kazada sürücü ile araçtaki A.K. ve İ.A. yaralandı.
Yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel