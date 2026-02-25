Haberler

Tokat'ta kanala devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta kanala devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde kanala devrilen hafif ticari araçta sürücü, eşi ve 1 yaşındaki çocukları yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kanala devrilen hafif ticari araçtaki 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

H.U. idaresindeki 60 AFE 253 plakalı hafif ticari araç, Yolkonak beldesi Katip Gölü yakınlarında kanala devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi N.U. ve 1 yaşındaki çocukları K.E.U. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
