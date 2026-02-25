Tokat'ta kanala devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde kanala devrilen hafif ticari araçta sürücü, eşi ve 1 yaşındaki çocukları yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kanala devrilen hafif ticari araçtaki 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
H.U. idaresindeki 60 AFE 253 plakalı hafif ticari araç, Yolkonak beldesi Katip Gölü yakınlarında kanala devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi N.U. ve 1 yaşındaki çocukları K.E.U. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz