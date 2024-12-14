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Tokat'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Ölü

Tokat'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Ölü
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Tokat'ın Turhal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Ali Esetekin ile beraberindeki iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ın Turhal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

Ali Esetekin (23) idaresindeki 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında kavak ağacına çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Can Esetekin (21) ve Eren Atlı (28) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazeler incelemenin ardından cenaze nakil aracı ile Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbirleri aldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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