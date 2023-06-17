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Tokat'ta geceyi şimşekler aydınlattı

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Tokat'ta geceyi şimşekler aydınlattı Tokat'ta beklenen yağış öncesi çakan şimşekler geceyi aydınlattı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Tokat'ta beklenen sağanak yağış öncesinde geceyi şimşekler aydınlattı.

Tokat'ta geceyi şimşekler aydınlattı

TOKAT - Tokat'ta beklenen yağış öncesi çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Tokat'ta beklenen sağanak yağış öncesinde geceyi şimşekler aydınlattı. Kentin yüksek kesiminden kayıt edilen görüntüler dikkat çekti. Geceyi aydınlatan şimşekler Yaklaşık olarak 1 saat boyunca devam etti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - Güncel

Tokat Güncel Haberler

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