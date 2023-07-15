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Yaylada fırtına çıktı, 98 koyun soğuktan telef oldu

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Tokat'ta yaylada otlatılan sürüdeki koyunlar fırtınadan korkup dağıldı. Fırtına sonrası bölgede hayvanlarını aramaya çıkan çobanlar, korkunç manzara ile karşılaştı. Sürüdeki 283 koyundan 98'i telef olmuş halde bulundu.

Tokat'ta yaylada fırtınaya yakalanan 283 koyundan, 98'i soğuktan telef oldu.

KOYUNLAR FIRTINADAN KORKTU, SÜRÜ DAĞILDI

Olay, 3 gün önce Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Mescit köyü Tavaalan Yaylası'nda meydana geldi. Turhal ilçesi Dökmetepe köyünde yaşan Şükran Şimşek, 1 ay önce Tavaalan Yaylası'nda ailesi ve çobanları ile birlikte 283 koyununu otlatmaya götürdü. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Şimşek'e ait 283 koyun ürkerek dağılmaya başladı.

Yaylada fırtına çıktı, 98 koyun soğuktan telef oldu

98'İ FARKLI FARKLI YERLERDE TELEF OLMUŞ

Fırtına sonrasında dağılan koyunları aramaya çıkan çobanlar farklı bölgelerde 98'ini telef olmuş halde buldu. Koyunların soğuktan can verdiği belirlendi. Almus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Yaylada fırtına çıktı, 98 koyun soğuktan telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Hisarcık Almus Tokat 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Selçuk Demircigil:

Koyun soguktan bu kadar etkilenmez bu iste bi yanlışlık olmalı

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