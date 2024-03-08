Tokat'ta Filistin Yararına Kermes Düzenlendi
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bulunan Sulusaray Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi. Kermeste yöresel yemek ve giyecekler satıldı ve elde edilen gelir İHH aracılığıyla Filistin'e gönderilecek.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir lise tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi
Sulusaray Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin organize ettiği kermeste yöresel yemek ve giyecek kermesi düzenlendi.
Çarşı Meydanı'nda yapılan kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilen 323 bin 500 lira İHH aracılığıyla Filistin'e ulaştırılacak.