Tokat'ta Filistin Yararına Kermes Düzenlendi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir lise tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi

Sulusaray Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin organize ettiği kermeste yöresel yemek ve giyecek kermesi düzenlendi.

Çarşı Meydanı'nda yapılan kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilen 323 bin 500 lira İHH aracılığıyla Filistin'e ulaştırılacak.