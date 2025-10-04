Tokat'ta Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Tokat'ta, Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Tokat Milli İrade Platformu tarafından Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Karşıyaka Camisi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk, Filistin bayrakları ve pankartlarla Hıdırlık Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Vatandaşlar, tarihi Hıdırlık Köprüsü'nde bir süre bekleyerek slogan attı.

Yürüyüşe katılan üniversite öğrencisi Filistinli Ahmet Zidan, AA muhabirine, 7 yıldır üniversite öğrenimi için Türkiye'de olduğunu söyledi.

İsrail saldırılarının 2. yılına gireceğini belirten Zidan, "Bu saldırılar başladığından bu tarafa rahat uyku alamadım. Her haberi izlediğimde acı hissediyorum." dedi.

Yürüyüşe Tokat Müftüsü Esat Yapıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer, Kadın Kolları Başkanı Nurgül San, Tokat 1 No'lu Eğitim Bir-Sen-Şube Başkanı Şaban Ceylan ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.