TOKAT'TA, FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) Tokat Şubesi üyeleri, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

AGD üyeleri, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonunda yaşamını yitiren Filistinliler için, Tokat Ali Paşa camiinde yatsı namazı çıkışında gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaz sonrası açıklama yapan AGD Tokat Şube Başkanı Bekir Durupunar, İlk kıblegahımız Mescid-i Aksa, kutsal toprağımız Kudüsümüz, Filistinimiz; uluslararası camiada meşruiyeti olan ve devlet olarak tanınan, fakat gerçekte bir terör örgütü olan İsrail'in saldırılarıyla, entrikalarıyla işgal altındadır. Filistin'e, İslam coğrafyasının tam kalbine bir hançer gibi saplanan İsrail bölgede yaşanan kaosun, terör olaylarının, iç savaşların ve işgallerin yegane sebebidir. Ülkemizde Siyonistlere göz kırpan bazı basın kuruluşlarına ve dünya basınına sesleniyoruz; tüm bu gerçekleri örtbas ederek ve zalimlerin yanında durarak mürekkebi utandırmayın. Biz biliyoruz ki bugün Siyonizm'in her türlü fesadı yeryüzüne yayabiliyor oluşu onların gücünden değil Müslümanların parçalanmışlığından kaynaklanmaktadır dedi. İsrail'i kınayan grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. (DHA)