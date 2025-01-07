Tokat'ta Fermuar Sistemi ile Yol Verme Eğitimi
Tokat'ta, Sağlık Bakanlığı'nın 'Fermuar sistemi ile yaşama yol ver' projesi kapsamında 28 kişiye ambulanslar için trafik düzeni eğitimi verildi.
Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 28 kişiye eğitim verildi.
Sağlık Bakanlığı Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Medya Tanıtım Kampanyası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitmen Hatice Toprak tarafından özel sürücü kursunda eğitim programı düzenledi.
Eğitimde, 28 kişiye, trafikte fermuar sistemi ile ambulanslara nasıl yol verecekleri anlatıldı.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel