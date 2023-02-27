Evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde çıkan yangın, bir saat sonunda ekipler tarafından söndürüldü. Çıkan yangından 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Minareyi Sağır Mahallesi İslim Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Yangında, bekar evi olarak kullanıldığı belirtilen evde Emre Yıldırım, Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan hayatını kaybetti. Yaralanan Tarık Canpolat, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Tokat 3. Sayfa Güncel Haberler

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