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Evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde çıkan yangın, bir saat sonunda ekipler tarafından söndürüldü. Çıkan yangından 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Minareyi Sağır Mahallesi İslim Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Tokat'ta evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında, bekar evi olarak kullanıldığı belirtilen evde Emre Yıldırım, Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan hayatını kaybetti. Yaralanan Tarık Canpolat, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ta evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA / Güncel

Tokat 3. Sayfa Güncel Haberler

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