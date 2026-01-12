Haberler

Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, Tokat-Sivas kara yolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi ve Kızıliniş mevkisinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi ve Kızıliniş mevkisinde etkili oluyor.

Bu arada karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
