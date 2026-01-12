Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi ve Kızıliniş mevkisinde etkili oluyor.

Bu arada karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.