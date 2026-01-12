Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, Tokat-Sivas kara yolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi ve Kızıliniş mevkisinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi ve Kızıliniş mevkisinde etkili oluyor.
Bu arada karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel