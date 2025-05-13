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Tokat'ta Engelli Bireylere Temsili Askerlik Öncesi Kına Töreni

Tokat'ta Engelli Bireylere Temsili Askerlik Öncesi Kına Töreni
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Tokat'ta Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, 24 engelli bireye temsili askerlik programı öncesinde kına yakıldı. Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün eşi ve resmi yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, engelli bireyler eğlence dolu bir gün geçirdi.

Tokat'ta 24 engelli bireye, temsili askerlik programı öncesinde kına yakıldı.

Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Engelliler Haftası kapsamında, Vakıflar Bölge Müdürlüğü İmarethanesi'nde engelliler için asker kınası eğlencesi düzenlendi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ve aileler tarafından 24 engelli bireye kına yakıldı.

Engelli bireyler ve aileleri, hareketli şarkılar eşliğinde eğlendi.

Köklü, burada yaptığı konuşmada, hayata değer katan özel bireyleri ve onların en büyük destekçisi olan fedakar aileleri selamlayarak, "Bugün burada bir araya gelmemizin özel bir sebebi var. 24 özel bireyimizin, vatani görev bilinciyle katılacakları temsili askerlik programı öncesinde, asker ocağına adım atmadan önce geleneklerimizden olan kına yakma törenimizi gerçekleştirdik. Kına, milletimizin binlerce yıllık kültüründe vatana, millete ve kutsal değerlere adanmışlığın simgesidir. Evlatlarımız bugün sadece temsili bir askerlik görevine hazırlanıyor gibi görünse de aslında hepimizin gönlünde gerçek birer Mehmetçik olarak yerlerini çoktan almışlardır." dedi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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