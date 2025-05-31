Tokat'ta Elektrik Akımına Kapılan İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Elektrik Akımına Kapılan İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Niksar ilçesinde, inşaat işçisi Atakan Korkmaz, güvenlik amacıyla file çekerken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Ünye Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan inşaat işçisi Atakan Korkmaz (21), güvenlik amacıyla file çekerken elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Korkmaz, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olaya ilişkin inşaatta çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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