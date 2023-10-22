Tokat'ta eğitim gören Filistinli öğrenci, Gazze'deki akrabalarından haber alamıyor

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyomühendislik Yüksek Lisans öğrencisi Filistinli Ahmet Zidan (26) Gazze'deki akrabaları ve arkadaşlarından haber alamadığını belirterek "Kendimizi savunduğumuz için bize terörist deniliyor ama biz masumuz" dedi.

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyomühendislik Yüksek Lisans öğrencisi Filistinli Ahmet Zidan (26) Gazze'deki akrabaları ve arkadaşlarından haber alamadığını belirterek "Kendimizi savunduğumuz için bize terörist deniliyor ama biz masumuz" dedi.

Eğitim için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde bulunan Ahmet Zidan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası Gazze'de bulunan akrabaları ve arkadaşlarından haber alamamaya başladı. Ailesi Türkiye'de bulunan Zidan Gazze'deki arkadaşları ve akrabalarının hayatından endişe ettiğini söyledi. Amcasının ambulans şoförü olduğunu bir füze saldırısından kurtulduğunu ifade eden Zidan, "Gazze olayları gerçekten beni çok üzüyor. Ailem 6 ay kadar hep Gazze'deydi. Ailem şu anda Türkiye'de, bu savaşı görmedi. Elektrik kesilmeden önce oradaki akrabalarımızdan haber alabiliyordum. Ama şu an haber alamıyoruz. Amcam ambulans şoförü yaralıları hastaneye getirirken füze isabet ediyor. Ambulanstaki yaralılar ve sağlık görevlisi şehit oldu. Amcam Muhammed Zidan ise şans eseri kurtuldu. Oradaki evimizin durumundan bilgimiz yok" dedi.

Gazze'de sadece kendilerini savunduklarını söyleyen Zidan, "Artık uyanış vakti geldi. Sağır ve kör rolünü yapmayalım. Orada insanlar, çocuklar ve kadınlar ölüyor. Biz kendi haklarımızı savunmaya çalışıyoruz. Gücümüzle bu savaşa direnmeye çalışıyoruz. Kendimizi savunduğumuz için bizden terörist olarak bahsediyorlar. Ama hepimiz masumuz. Burada arkadaşlarımız ile bir araya gelerek dua ediyoruz" diye konuştu.