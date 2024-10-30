Tokat'ta Düğünlerde Havaya Ateş Açan 38 Kişiye Adli İşlem

Tokat'ta düğünlerde hayaya ateş açan 38 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca "Kendi Sevincinizi, Başkalarının Gözyaşına Çevirmeyiniz" anlayışıyla, sorumluluk bölgesinde, düğün, nişan, eğlencelerde silahla havaya ateş edilmesi, olaylarının önlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ekipler, 38 adrese operasyon yaptı. Operasyonda 16 ruhsatlı, 8 ruhsatsız, çeşitli çap ve ebatlarda toplam 24 tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 27 şarjör, 1595 çeşitli çaplarda mermi ele geçirildi.

38 kişi hakkında adli işlem yapıldı.