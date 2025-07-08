Tokat'ta Düğüne Giden Minibüs Kazası: 13 Yaralı
Tokat'ta düğüne gidenleri taşıyan minibüs, istinat duvarına çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta düğüne gidenleri taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.
Van'dan İstanbul'a düğüne gitmek için yola çıkanların bulunduğu M.Ş. (45) yönetimindeki 65 S 0295 plakalı minibüs, Tokat-Reşadiye kara yolu Akıncı köyü yakınlarında istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, Reşadiye ve Niksar ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel