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Tokat'ta 26 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

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Tokat'ın Artova ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 26 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedavileri tamamlanan davetliler taburcu edilirken, soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Artova ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 26 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İlçeye bağlı Yukarıgüçlü köyünde akşam saatlerinde yapılan bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 26 kişi, Artova İlçe Hastanesi'ne başvurdu.

Davetliler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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