Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı

Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı
'Şeytanın bacağını kırdık' diyen Erdoğan, Gabar'da günlük üretilen petrol miktarını açıkladı

"Şeytanın bacağını kırdık" deyip günlük üretim miktarını paylaştı
Emniyet'ten CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre suç duyurusu

Yeni görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Yerlikaya'nın çıkışı çok sert
Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi

Zincir market kamerasına yansıyan görüntü infial yarattı

Tokat'ta Dolu Yağışı Arazileri Beyaza Bürüdü

Tokat'ta Dolu Yağışı Arazileri Beyaza Bürüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerini beyaz örtüyle kaplarken, çiftçiler olumsuz etkilendi. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan çiftçiler, bu durumu üzüntüyle karşıladı.

Tokat'ta etkili olan dolu yağışı araziyi beyaza bürüdü

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Dolu yağışı sonrası araziler beyaz örtü ile kaplandı.

Yeşilyurt ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı, öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat yağan dolu yağışından ilçeye bağlı Büğet, Ekinli, Karacaören köyleri olumsuz etkilendi. Gündüz başlayan yağmura sevinen çiftçiler, dolu yağışına hazırlıksız yakalandı. Dolu yağışının ardından ekili tarım arazileri beyaz örtü ile kaplandı. Yağıştan olumsuz etkilenen çiftçiler, "Allah beterinden saklasın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURHANETTİN ERDEN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.