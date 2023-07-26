Tokat'ta DHKP/C'ye ait sığınak imha edildi

Tokat'ın Almus ilçesinde terör örgütü DHKP/C'ye ait olduğu değerlendirilen sığınak, yapılan operasyon sonucunda imha edildi. Sığınakta ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler adli işlem kapsamında muhafaza altına alındı.

Tokat'ın Almus ilçesi kırsalında bulunan terör örgütü DHKP/C'ye ait sığınak imha edildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Almus ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyon neticesinde geçmiş yıllarda DHKP/C terör örgütü tarafından depo alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınağın tespit edildiği bildirildi.

Kullanılmış ve birçoğu çürümüş halde muhtelif yaşam malzemelerinin ele geçirildiği sığınaktaki delil niteliği taşıyan gereçlerin adli işlem kapsamında muhafaza altına alındığı kaydedildi.

Taşınmayacak durumda olanların ise sığınak ile birlikte imha edildiği belirtildi.