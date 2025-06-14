Tokat'ta Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Tokat'ın Pazar ilçesinde meydana gelen kazada, Serpil Elbaş idaresindeki otomobil devrildi. Ağır yaralanan Elbaş, hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ın Pazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Serpil Elbaş (40) idaresindeki 60 EA 398 plakalı otomobil, Pazar-Zile kara yolu Beşevler köyünde su kanalına devrildi.

Kazada ağır yaralanan Elbaş, ambulansla kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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