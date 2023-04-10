Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Danışment Gazi Bulvarı'nda seyir halindeki B.H. idaresindeki 60 AAE 751 plakalı otomobil yol kenarına devrildi. Araç sürücüsü B.H. ile araçta bulunan B.B. ve H.K. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA / Güncel