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Tokat'ta Devrilen Otomobilde Emekli Polis Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Devrilen Otomobilde Emekli Polis Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Niksar ilçesinde emekli polis Şükrü Daştan yönetimindeki otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, Mahmudiye köyü yakınlarında gerçekleşti ve Daştan'ın cenazesi Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki emekli polis yaşamını yitirdi.

Şükrü Daştan idaresindeki 35 ANR 848 plakalı otomobil, Mahmudiye köyü yakınlarında bulunan kanala devrildi.

Kazada, Daştan olay yerinde hayatını kaybetti.

Daştan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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