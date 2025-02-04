Tokat'ta Devrilen Otomobilde Çift Yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Numan Gençler'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi, sürücü Numan ve eşi Cavide Gençler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'tın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki çift yaralandı.
Numan Gençler idaresindeki 34 BL 5369 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolu Gökçeoluk mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Cavide Gençler yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel