Tokat'ta Devrilen Otomobilde Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.
M.A.D. (42) idaresindeki 34 KIE 200 plakalı otomobil, D-100 kara yolu üzeri Yeşilyurt köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan eşi L.D. (38) ve kızı R.D. (18) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel