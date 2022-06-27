Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Elvan Güven (49) idaresindeki 34 EU 3318 plakalı hafif ticari araç, Zile- Ankara kara yolu İğdir köyü yol ayrımında tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Öykü (6) ve Eylül Keleş (7), Talip Gökduman (73) ve Zeynep Güven (55) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Tragger Ankara Tokat Güncel Haberler

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