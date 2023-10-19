Tokat'ın Zile ilçesinde yeğenini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı, olay anında çevrede bulunan iki kişi yaralandı.

Tokat'ta dayısı tarafından silahla vurulan yeğen öldü, olay yerindeki iki kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde yeğenini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı, olay anında çevrede bulunan iki kişi yaralandı.

Kervansaray köyünde Yusuf A. (70), yeğeni Onur Altındal (30) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Yusuf A, tabancayla yeğenini vurdu. Bu esnada çevrede bulunan H.B. (64) ve H.G. (72) yaralandı.

Altındal, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altındal'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlının oğlu Zafer A'nın 2012 yılında Rusya'da öldürüldüğü, cinayetin bununla ilgili olabileceği öne sürüldü.