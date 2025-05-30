Tokat'ta Darbedilen Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Darbedilen Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti
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Tokat'ta iddialara göre darbedilen Hatice Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta darbedildiği ileri sürülen kadın hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Topçam Mahallesi'nde trafik kazası ihbarına giden sağlık ekipleri, yaralı Hatice Y'yi Tokat Devlet Hastanesi'ne, M.K.'yı ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

M.K, polis ekiplerine Hatice Y. ile darbedilerek yaralandıklarını söyledi.

Vücudunda ve başında darp izlerine rastlanan Hatice Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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